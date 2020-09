Lokaal relanceplan steunt verenigingen, ondernemers en kwetsbare gezinnen Wouter Demuynck

07 september 2020

18u31 1 Olen Met een lokaal relanceplan wil het Olense gemeentebestuur de economie en samenleving op een veilige manier weer opstarten. Onder meer verenigingen, ondernemers en kwetsbare gezinnen kunnen op steun rekenen.

Het gemeentebestuur van Olen heeft via het noodfonds van de Vlaamse regering 137.289 euro ontvangen om jeugd-, sport- en cultuurverenigingen bij te staan. Verenigingen die bijvoorbeeld inkomstenverlies hebben opgelopen door corona of extra kosten moeten maken kunnen zo een subsidie aanvragen. Een deel van het budget is gereserveerd voor voorstellen vanuit de verenigingen zelf.

Voor het lopende werkjaar zal bovendien de aanvraag voor werkingssubsidies voor verenigingen sterk vereenvoudigd worden. Verenigingen en buurtcomités kunnen tot en met 31 december ook nog gratis gemeentelijk feestmateriaal lenen. “De duurtijd van renteloze leningen van verenigingen worden ook voor één jaar verlengd. Er moeten met andere woorden in 2020 geen aflossingen gebeuren”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Cadeaucheque

Voor kwetsbare gezinnen voorziet het relanceplan een cadeaucheque van 30 euro. “Daarmee willen we hen een financieel duwtje in de rug geven. Door te kiezen voor een Olense cadeaucheque steken we meteen ook de lokale economie een hart onder de riem.”

“Ook heel wat Olense horecaondernemers kampen door de quarantainemaatregelen met zware omzetverliezen. Om voor een deel hieraan tegemoet te komen, werd samen met hen bekeken hoe ze hun terrasruimte konden uitbreiden. Bovendien moeten horeca-uitbaters dit jaar geen belastingen betalen voor het plaatsen van terrassen op openbaar domein. Belastingen die al werden betaald, worden teruggestort.”