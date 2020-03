Leemanslaan drie maanden grotendeels afgesloten voor herstelling van voetpad Wouter Demuynck

06 maart 2020

15u25 5 Olen Vanaf 13 maart herstelt de gemeente het voetpad aan Leemanslaan in Olen. Tijdens de werken is een groot deel van de Leemanslaan volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De werken vinden over de ganse lengte van de Leemanslaan plaats, buiten het stukje net voor de bocht ter hoogte van het station van Olen. Er geldt een plaatselijke omleiding via de Lichtaartseweg en de Kasteelstraat. Het einde van de werken is voorzien rond 30 juni.

Fietsers en voetgangers kunnen wel altijd door. Voetgangers kunnen ter hoogte van het afgesloten deel veilig gebruik maken van de rijweg om vervolgens terug aan te sluiten op het voetpad.

Bewoners in de werkzone zullen een bewonersbrief met de nodig informatie ontvangen.