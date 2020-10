Last Living Souls uit Olen wint eerste editie van muziekwedstrijd ‘Nief Talent’ Wouter Demuynck

13 oktober 2020

20u36 0 Olen Stonerrockband Last Living Souls uit Olen heeft afgelopen vrijdag de eerste editie van muziekwedstrijd ‘Nief Talent’ gewonnen. Zij winnen drie dagen opnametijd in muziekstudio The Dungeon in Lier.

Nief Talent is een organisatie van de vijf Neteland-gemeenten, in samenwerking met cultuurcentrum ‘t Schaliken en Jeugdhuis Tiener, in de zoektocht naar opkomend muzikaal talent. Via een preselectie koos iedere gemeente één finalist.

De talentenjacht stond oorspronkelijk gepland op vrijdag 13 maart 2020 maar moest worden geannuleerd door de coronacrisis. Het evenement werd verzet naar 9 oktober in zaal ‘t Hof in Herentals en was op enkele uren tijd uitverkocht.

Drie dagen opnametijd

Uiteindelijk ging stonerrockband Last Living Souls uit Olen met de winst aan de haal. Zij winnen drie dagen opnametijd in muziekstudio The Dungeon in Lier. De publieksprijs ging naar indierockband Louter uit Herentals. Zij krijgen een professionele fotoshoot door fotograaf Jan Van Bostraeten.

Braca, het bandje van twee broers uit Herenthout dat wereldmuziek brengt, kon vrijdag niet optreden omdat een van de muzikanten nog wachtte op de resultaten van een coronatest. De organisatie bedankte de finalist uit Herenthout voor de eerlijkheid en het respect tegenover de aanwezigen en de organisatie.