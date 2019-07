Kortsluiting wellicht oorzaak van brand in chalet Jef Van Nooten

27 juli 2019

Het parket in Turnhout heeft een branddeskundige van het labo naar de Van Gansenstraat in Onze-Lieve-Vrouw OIen gestuurd. Daar ging vrijdagavond rond 22 uur een chalet in vlammen op. De houten chalet werd gebruikt als werk- en opslagplaats. Het waren buurtbewoners die de brand vrijdagavond opmerkten. “De brand in het werkhuisje is vermoedelijk veroorzaakt door een kortsluiting tijdens het opladen van batterijen. Maar om daar zekerheid over te kregen, ging het labo ter plaatse voor onderzoek”, klinkt het bij de politie. Bij de brand in de chalet raakte niemand gewond.