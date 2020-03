Koningin Mathilde steekt Olense thuisverpleegkundige en haar patiënte hart onder de riem met telefoontje: “Dit doet ons deugd” Wouter Demuynck

29 maart 2020

15u37 0 Olen De Olense verpleegkundige Vanessa Geens (45) van het Wit-Gele Kruis en haar patiënte, zuster Christella (85), ontvingen vrijdag een telefoontje van koningin Mathilde. Ze belde beide dames op om hen steun te betuigen in deze zware tijden. “Het heeft ons deugd gedaan”, vertelt Vanessa Geens.

De verzorging van zuster Christella liep vrijdag toch iets anders dan gepland. “Tijdens de zorg kreeg ik een oproep van onze koningin”, vertelt Vanessa. “Ik wist al via onze afdelingsleiding dat ze mij ging bellen, maar het was toch een apart gevoel om op te nemen. Ik zette de speaker onmiddellijk op, zodat ook patiënte zuster Christella kon meepraten.”

Oprecht geïnteresseerd

“Het gesprek verliep heel vlot en warm”, vervolgt Vanessa Geens. “De koningin heeft een brede interesse. Zo stelde ze niet enkel vragen over hoe ik de zorg nu ervaar, maar ook over hoe mijn gezin met de situatie omgaat. Ze was ook oprecht geïnteresseerd in het welzijn van zuster Christella en bezorgd over wie de boodschappen voor de zusters doet. De koningin stimuleert ook haar eigen kinderen om contact te leggen met oudere mensen in woonzorgcentra die nu geen bezoek kunnen krijgen. Op het einde van het gesprek wenste ze iedereen nog veel moed in deze moeilijke tijd. Het was een heel fijn gesprek dat zowel mij als de zuster deugd heeft gedaan.”

Goede band

Het Wit-Gele Kruis en het koningshuis hebben een goede band. “De koningin bezocht het Wit-Gele Kruis in 2017 voor ons 80-jarig jubileum. Ook koningin Paola kwam al lang bij onze organisatie”, vertelt communicatieverantwoordelijke Freya Janssen. “Het koningshuis stelde zelf de vraag om met een thuisverpleegkundige te bellen. Onze koningin wilde horen hoe het er in deze crisis aan toe gaat op het terrein, zowel bij de verpleegkundigen als bij ouderen die nu vaak geïsoleerd raken.”