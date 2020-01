Koetsier in zorgwekkende toestand nadat hij met paard in berm belandt SVM en WDH

18 januari 2020

17u03

Bron: Belga 2 Olen In het Kempense Olen is zaterdagmiddag een man uit Herentals zwaargewond geraakt toen hij met zijn paard en koets in de berm belandde in de buurt van het sluizencomplex van het Albertkanaal. Dat zegt de lokale politie van de zone Neteland. Ook de bijzitter op de koets liep -lichte- verwondingen op.

Wat er precies misliep, is niet duidelijk. Om een nog onbekende reden begon het paard van de koets zich plots vreemd te gedragen. Het reed de berm in en de koetsier en bijzitter werden van het rijtuig geworpen. De koetsier, de 52-jarige R.G. uit Herentals, werd daarbij geraakt door het paard én de koets en moest met een zwaar hoofdtrauma worden afgevoerd naar het ziekenhuis in Geel. Zijn toestand is zorgwekkend.

Het paard zette na het incident zelf zijn weg voort langs het Albertkanaal richting Herentals. Ter hoogte van de Aarschotseweg kwam het paard even op de rijbaan terecht, maar het dier kon door een passant met wat kennis van paarden tot bedaren worden gebracht. Enkele auto’s zouden door het incident lichte schade hebben opgelopen, maar voorlopig heeft slechts één persoon zich bij de politie gemeld. Het dier bleek eveneens lichte verwondingen te hebben opgelopen.