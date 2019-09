Kleurboek helpt kinderen praten over dementie Wouter Demuynck

16 september 2019

17u40 2 Olen De leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool De Kleine Wijzer kwamen maandag op bezoek bij woonzorgcentrum Zilverlinde om samen met de bewoners kennis te maken met een kleur- en doe-boek rond dementie. Met het boek wil het gemeentebestuur het thema dementie op kindermaat bespreekbaar maken.

Het gemeentebestuur van Olen maakte samen met woonzorgcentra De Notelaar en Zilverlinde het kleur- en doe-boek ‘Olen in kleur - verhalen en beelden om niet te vergeten’ om dementie in de kijker te zetten. Het doel daarvan is om jong en oud samen te brengen en hen samen te laten kleuren, kijken en vertellen. Aan de hand van kleurplaten, foto’s, legendes, een recept en puzzelspelletjes leren ze bovendien Olen beter kennen.

Maandag kwamen de leerlingen van De Kleine Wijzer samen met de bewoners van woonzorgcentrum Zilverlinde het boek voor het eerst ontdekken. Wie interesse heeft, kan het boek ook nog voor 5 euro per stuk kopen in het gemeentehuis, het sociaal huis of de bibliotheek.

Het kleurboek is één van de initiatieven die Olen heeft uitgewerkt als dementievriendelijke gemeente. Eerdere initiatieven zijn onder andere de EHBD-rugzak (Eerste Hulp bij Dementie), de scholenkoffer over dementie en de dementievriendelijke wandeling ‘Terug naar de tijd van toen’. Op deze manier wil het bestuur het taboe over dementie doorbreken en werken aan een dementievriendelijke samenleving.