Kersvers schepen Sander Verboven (25) kent zijn bevoegdheden Wouter Demuynck

03 september 2020

22u52 1 Olen Sander Verboven (25), die schepen Marc T’Syen (CD&V) in het gemeentebestuur vervangt, wordt derde schepen in Olen. Hij krijgt de bevoegdheden ruimtelijke ordening, patrimonium, landbouw, dierenwelzijn, jeugd en toerisme.

Schepen Marc T’Syen besloot na een carrière van 20 jaar uit de politiek te stappen om meer tijd voor zijn gezin en landbouwbedrijf vrij te kunnen maken. Als zijn opvolger duidde CD&V de 25-jarige Sander Verboven aan. Verboven was jarenlang lid en leider van Chiro Achter Olen en is momenteel voorzitter van jeugdhuis Kapao. Afgelopen woensdag legde Sander Verboven op de gemeenteraad de eed af als schepen. In de gemeenteraad wordt Marc T’Syen opgevolgd door Henk Vleugels.

Herschikking van bevoegdheden

In het Olense schepencollege worden de bevoegdheden herzien door de komst van Sander Verboven als schepen. Verboven wordt als derde schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, patrimonium, landbouw en dierenwelzijn. Ook jeugd en toerisme, twee bevoegdheden die eerst tot het takenpakket van eerste schepen Ellen Deswert (CD&V) behoorden, voegt hij toe aan zijn lijstje. Ellen Deswert neemt bijkomend openbare werken voor haar rekening bovenop haar andere bevoegdheden.