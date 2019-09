Kandidaat-uitbaters gezocht voor pastorie in Olen-centrum Wouter Demuynck

06 september 2019

15u52 0 Olen Het gemeentebestuur is op zoek naar een nieuwe invulling voor de pastorie in de Olense dorpskern en doet daarom een oproep naar kandidaten die er een duurzame uitbating willen opstarten. De nieuwe functies kunnen uiteenlopend zijn: van horeca, handel tot zorg.

Aan de uitbating zijn wel enkele voorwaarden verbonden. In alle gevallen moet de invulling een maatschappelijke meerwaarde betekenen voor de Olenaar. De pastorietuin blijft ook publiek toegankelijk. Elke nieuwe functie moet bovendien respect hebben voor het historische karakter. Verbouwings-, uitbreidings-, of inrichtingswerken zullen steeds in overleg met de erfgoedconsulent gebeuren aangezien de pastorie beschermd is als monument. In 2020 ondergaat het gebouw een grondige restauratie. Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat van toepassing is moet daarom bijgesteld worden. De procedure hiervoor is net opgestart.

Het gemeentebestuur ging een samenwerking aan met Value Partners NV, dat met elke kandidaat een gesprek aangaat en het bestuur naar de perfecte kandidaat begeleidt. Alle informatie over de procedure lees je in een informatiebrochure die je kan downloaden via www.olen.be.

Als je interesse of vragen hebt, contacteer je Pascale Van Den Eynde van Value Partners NV per mail via pascale@valuepartners.be of telefonisch op 0476/36.32.00. Een eerste infomoment met plaatsbezoek staat gepland op dinsdag 29 oktober om 14 uur aan de pastorie in Dorp 18. Je kan ook een afspraak maken met Value Partners NV.