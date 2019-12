Jaar rijverbod en voorwaardelijke celstraf voor ex-vriend van Tanja Dexters Jef Van Nooten

20 december 2019

09u36 12 Olen De (ex-)vriend van Tanja Dexters is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een effectief rijverbod van 1 jaar. Op 18 maart van dit jaar pleegde hij vluchtmisdrijf na een zwaar verkeersongeval op de E313.

“Toen ik de beelden van de verkeerscamera’s bekeek, liepen de rillingen over mijn rug. Weet u nog hoe snel u ging?”, sprak de Turnhoutse politierechter Paul Draulans tijdens het proces. “Bij het bekijken van de de beelden merkt de rechtbank op dat de heer Peeters op eenzelfde tijdspanne dubbel zoveel afstand aflegt als de voertuigen op het rechterrijvak", schrijft de rechter in het vonnis. “Aangezien de getuige verklaarde 120 per uur te rijden, moet de snelheid van Michael Peeters, zelfs rekening houdend met een ruime foutenmarge, op minstens 200 kilometer per uur worden geraamd.”

Door dat roekeloze rijgedrag knalde Michael Peeters achteraan op een andere auto. Tanja Dexters zat naast hem op de passagiersstoel. “Paniek”, motiveerde Peeters zijn rijgedrag. “Tanja moest om 19 uur bij de dokter zijn. We waren wat laat vertrokken omdat ik nog bezig was met een klant. In de auto voelde ze zich alsmaar zieker. Ik had haast en heb verkeerd gehandeld. Dat spijt me. Ik heb er geen excuses voor.”

Vluchtmisdrijf

Na het ongeval waarbij een andere bestuurder gewond raakte, ontstond er tumult op de E313. Michael Peeters en Tanja Dexters verlieten uiteindelijk de plaats van het ongeval voordat de politie de nodige vaststellingen had kunnen doen. Peeters wordt daarom behalve de reeks andere verkeersinbreuken ook schuldig bevonden aan vluchtmisdrijf.

Voor alle tenlasteleggingen samen krijgt hij een gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel, een rijverbod van 1 jaar en 4 maanden waarvan 4 maanden met uitstel, en een boete van 10.800 euro waarvan 3.600 euro met uitstel. Om na het rijverbod zijn rijbewijs terug te krijgen, moet Peeters slagen zijn theoretisch en praktisch rijexamen, en ook psychische en medische testen doorstaan.

“Toeval dat er geen doden vielen”

Tanja Dexters verklaarde tijdens het onderzoek dat haar toenmalige vriend - de relatie is intussen beëindigd - een ‘defensieve’ rijder is. “Maar uit alle opgenomen beelden blijkt dat hij meteen bij het oprijden van de autosnelweg al over een doorlopende witte lijn reed, een totaal onverantwoorde snelheid aanhield en tegen deze snelheid over de pechstrook een ander voertuig inhaalde en vervolgens een ander normaal rijdend voertuig achteraan aanreed", aldus nog de politierechter. “De rechtbank kan niet anders vaststellen dat het enkel aan een gelukkig toeval te wijten is dat bij het ongeval geen doden of zwaargewonden te betreuren vielen.”

De verklaring dat Peeters zo snel reed omdat Tanja ziek was en dringend naar de dokter moest, vindt de rechter ongeloofwaardig. Anders zou hij niet in een andere wagen zijn gestapt en weggereden terwijl hij Tanja Dexters op de E313 achterliet. “De vriendin van de beklaagde (Tanja Dexters, red.) heeft na het ongeval ook geen enkele arts meer geconsulteerd.”