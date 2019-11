Iraanse cartoonisten prijken in top drie van 31ste Olense Kartoenale Wouter Demuynck

16 november 2019

15u24 0 Olen Vrijdagavond vond de prijsuitreiking van de 31ste editie van de internationale cartoonwedstrijd ‘Olense Kartoenale’ plaats. Het hoofdthema dit jaar was ‘Leder: van rund tot handtas, van os tot leren rok, van koe tot elegante schoen’ - cartoonisten van over heel de wereld werden uitgedaagd om het proces van lederverwerking zo origineel mogelijk in beeld te brengen.

Dat de wedstrijd erg internationaal getint is, blijkt uit de cijfers. In totaal waren er 1.125 inzendingen van 380 cartoonisten, die uit 52 verschillende landen komen. De top drie van de Olense Kartoenale is dit jaar zelfs volledig Iraans getint. De eerste, tweede en derde prijs gingen respectievelijk naar Ali Ghanaat, Jamal Rahmati en Aliyeh Mazaheri. De Belg Norbert Van Yperzeele sleepte de vierde plaats, de persprijs, in de wacht. In de jeugdcategorie had Kani Piriani uit Iran de beste internationale inzending, Wolfgang De Bont stuurde de beste Belgische cartoon binnen.

Amnesty International

Zoals elk jaar reikte ook Amnesy International dit jaar weer een eigen prijs uit. Die prijs ging dit jaar naar de beste cartoon over het thema ‘Mensen en ideeën achter de tralies’ en werd gewonnen door de Braziliaan Carlos Amorim. Voor het thema van Amnesty International was er dit jaar een speciale samenwerking met vzw De Rode Antraciet, een vzw die sport en cultuur aanbiedt in de Belgische gevangenissen. Ook gedetineerden konden cartoons insturen passend bij het thema ‘mensen en ideeën achter de tralies’ en ze stelden ook een eigen top drie samen met de volgens hen best ingediende cartoons.

Tentoonstelling en catalogus

De tentoonstelling van de Olense Kartoenale is nog tot en met 31 december te bekijken in de raadzaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De winnende cartoons en vele andere inzendingen zijn ook gebundeld in een kleurencatalogus. Dat verzamelalbum is te koop voor 12 euro aan het onthaal van het gemeentehuis en bij Vrije Tijd in het sociaal huis.

Ook het thema van de volgende editie werd al bekendgemaakt: ‘Winkelen: gisteren, vandaag en morgen’.