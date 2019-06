Hitte houdt grote massa weg van Bierfest Olen Jef Van Nooten

29 juni 2019

20u10 0 Olen De organisatoren van Bierfest Olen blikken met gemengde gevoelens terug op de editie van zaterdag. Het bier werd gesmaakt, maar door het warme weer bleef het aantal bezoekers onder de verwachtingen.

Voor de editie 2019 van Bierfest Olen had bierproeversvereniging Het Genootschap van de Pot veertien kleine brouwerijen en bierfirma’s uitgenodigd naar de tent op het Shopping Park. “Verspreid over de dag kregen we zo’n 350 à 400 bezoekers over de vloer. Het weer was een beetje een spelbreker voor deze editie. Het was te warm om meer volk te lokken”, vertelt Chris Dierckx van Het Genootschap van de Pot. “Maar wie wel geweest is, heeft er zeker van genoten. De sfeer was goed, met ondermeer accordeonmuziek en een coverband. We kijken al uit naar de editie van volgend jaar.”