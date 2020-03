Het Vierde Oor speelt grappige whodunit ‘Cluedo’: “De nood aan lachen is groot” Wouter Demuynck

06 maart 2020

12u22 0 Olen Vanaf zaterdag 7 maart brengt de Olense Theatergroep Het Vierde Oor haar derde voorstelling van het seizoen: ‘Cluedo’, een hilarische whodunit die gebaseerd is op het gelijknamige gezelschapsspel en film uit 1984.

Tijdens ‘Cluedo’ zijn zes mensen die elkaar niet kennen uitgenodigd op een diner in een groot en afgelegen huis, waar ze allemaal een alias krijgen. Dan arriveert de zevende gast en komen ze erachter dat ze allemaal gechanteerd worden. In al het tumult wordt iemand vermoord en plots veranderen alle gasten in verdachten, die elk vrezen voor hun leven.

Overdreven archetypen

Regisseur Cat Vanderstappen is al sinds haar kindertijd in de ban van Cluedo. “Het was in 1986 dat ik de film ‘Clue’ voor het eerst huurde en met kinderlijke verwondering bekeek. Ik was 10 en kende het bordspel wel, maar had geen flauw idee dat deze doldwaze filmversie zo inspirerend zou zijn voor de ontwikkeling van mijn eigen humoristische stijl. De heerlijk overdreven archetypen, de onverbeterlijke Tim Curry als butler en de vele grappige oneliners vergat ik nooit”, vertelt ze.

“Hoewel er verschillende theaterversies van bestaan, ging ik stiekem van een eigen versie dromen. Vandaag brengen we deze eigentijdse versie, omdat de nood aan lachen groot is, maar ook omdat ik me gedreven voel aan te tonen dat komedie veel boeiender en uitdagender is dan men denkt. Theater is een sterk medium in elk genre en hoeft niet per se elitair te zijn, doorspekt van doordachte concepten. Het mag ook om de bevrijding van de clown of de grappenmaker in ons gaan.”

Première

‘Cluedo’ gaat op zaterdag 7 maart om 20.15 uur in première - met hapjes - in Theaterzaal Het Vierde Oor aan de Boerenkrijglaan. Op datzelfde tijdstip wordt er ook nog gespeeld op 13, 14, 20, 21, 26, 27 en 28 maart, op zondag 22 maart is er ook nog een voorstelling om 15 uur. Reserveren kan via www.hetvierdeoor.be. Volwassenen betalen 10 euro voor een ticket, senioren boven de 60 of jongeren onder de 21 betalen 9 euro.