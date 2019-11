Het Vierde Oor brengt met ‘Donderdag’ een hedendaagse Romeo en Julia Wouter Demuynck

08 november 2019

14u11 1 Olen Vanaf zaterdag 16 november brengt de Olense theatergroep Het Vierde Oor haar tweede voorstelling van het seizoen: ‘Donderdag’, een hedendaagse Romeo en Julia in het kader van twee handelszaken die elkaar beconcurreren. ‘Donderdag’ is een tekst van Pepijn Lievens, de regie is in handen van Raf Jansen, bekend als Dieter uit ‘Thuis’.

Het is van alle tijden: twee handelszaken die elkaar beconcurreren. Slagerij Vandenbergh en slagerij Verbiest zijn vlak naast elkaar gelegen en als klap op de vuurpijl wordt Julie Vandenbergh verliefd op... Mario Verbiest. In een hilarische stijl ontspint er zich een verhaal op leven en dood.

Veel humor en emotie

De regie is in handen van Raf Jansen, die Dieter speelt in Een-soap Thuis en voor de voorstelling samenwerkt met zes acteurs van Het Vierde Oor. “Soms stoot je op een tekst waarop je instant verliefd wordt. ‘Donderdag’ van Pepijn Lievens is zo’n tekst. Op het eerste gezicht een zoveelste bewerking van het bekende Romeo en Julia verhaal, maar deze keer bijzonder snedig geschreven. Met veel humor en ruimte voor emotie”, aldus Raf. “

“Een tekst die vraagt om gespeeld te worden met volle overgave. Geen ingewikkeld verhaal of groots decor, maar puur theaterplezier in een minimalistische setting. De vorige stukken die ik regisseerde werden gespeeld in grote loodsen op een gigantische oppervlakte. Voor ‘Donderdag’ kies ik graag voor klein, intiem en hopelijk schoon theater met een fijne ploeg acteurs.”

Première

De première van ‘Donderdag’ vindt plaats op zaterdag 16 november om 20.15 uur in de theaterzaal van Het Vierde Oor in de Boerenkrijglaan. Verder wordt er op datzelfde uur gespeeld op 22, 23, 29 en 30 november en 5, 6 en 7 december. Op zondag 1 december is er ook nog een voorstelling om 15 uur. Tickets reserveren kan via www.hetvierdeoor.be.