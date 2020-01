Herstellingswerken aan beschadigd beton beginnen maandag Wouter Demuynck

17 januari 2020

21u10 0 Olen Vanaf maandag 20 januari kan aannemer Superbeton beginnen aan de herstellingswerken aan het beschadigd beton in het centrum van Olen. Eind november hadden enkele mensen door het pas gegoten beton gestapt en gefietst.

Op maandag 20 januari start de aannemer met het uitbreken en afvoeren van de beschadigde betonvlakken. Ook treft hij de nodige voorbereidingen voor de betonstort. Vermoedelijk duren die werken tot en met vrijdag 24 januari.

Op donderdag 30 januari stort de onderaannemer van Superbeton - onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden – nieuwe beton. Een dag later, op vrijdag 31 januari, wordt het bovenste betonlaagje terug afgewassen.

Tegen eind februari zouden alle werken in het centrum afgerond moeten zijn. Dat is, onder meer door het vandalisme, een tweetal maanden later dan voorzien.