Gladiolen onthaalt Sam Bettens met oorverdovend applaus: “Gelukkiger kan ik me niet prijzen” Wouter Demuynck

08 juni 2019

07u30 0 Olen K’s Choice speelde vrijdagavond op het festival Gladiolen voor het eerst met frontman Sam Bettens in plaats van frontvrouw Sarah Bettens. Het publiek trakteerde hem van begin tot einde op een oorverdovend applaus.

Enkele weken geleden maakte Sarah Bettens bekend dat ze voortaan door het leven zal gaan als transman Sam Bettens. Het Olense festival Gladiolen had de eer om als eerste K’s Choice met frontman Sam Bettens te mogen verwelkomen. De organisatie van het festival had eerder al te kennen gegeven dat er daardoor nog wat extra belangstelling was. “We merken dat we nu aanvragen voor interviews krijgen die we anders niet krijgen. Op die manier is het wel positief dat we in de slipstream van Sam Bettens ook wat bekender worden”, klonk het.

Ook het publiek van vrijdagavond toonde grote belangstelling. Een tot de nok gevulde tent zag hoe Sam Bettens zijn intrede deed met op zijn T-shirt het opschrift ‘Game Boy’. Een energieke en duidelijk overgelukkige Sam Bettens - overigens nog met helemaal dezelfde stem - zette het publiek helemaal naar zijn hand. “Ik merk dat alles precies nog 20 à 30 procent luider klinkt”, lachte hij tijdens zijn concert. “Ik wil jullie nog even zeggen dat ik mijn vrienden en familie heel dankbaar ben. Ik kan me niet gelukkiger prijzen. Dit was onvergetelijk en ik ben zo blij dat jullie erbij waren.”

Een ontroerend moment was er nog toen Sam alle leden van de band voorstelde. Na broer Gert Bettens stelde hij nog even zichzelf voor - “En ik ben Sam Bettens!”, waarop de hele tent losbarstte. En Sam, die genoot met volle teugen.