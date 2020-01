Gladiolen maakt volledige affiche bekend: Goose, Noordkaap en zowaar Callboys Wouter Demuynck

02 januari 2020

16u16 3 Olen Het Olense muziekfestival Gladiolen heeft in één klap zijn (zo goed als) volledige programma bekendgemaakt. Headliners zijn onder meer Goose, Noordkaap en Compact Disk Dummies, en ook de Callboys staan zowaar op de affiche. Aangezien dit jaar de Mars Main Stage wordt afgesloten door een liveband in plaats van een dj-set, zal een recordaantal groepen optreden op de 21ste editie.

Op vrijdag 29 mei is Goose headliner van de affiche. De elektrorockband brengt zijn befaamde Non Stop-show, waarbij ze alle nummers live aaneenplakken tot één lange party. Een dag later, op zaterdag 30 mei, staat Noordkaap op het podium. “Na hun drie comebackconcerten in de Brusselse AB zal de rockgroep rond frontman Stijn Meuris eindelijk nog eens een langverwachte festivalshow spelen”, klinkt het bij de organisatie.

De Nieuwe Lichting-winnaars

Op het programma staan daarnaast de stevige gitaren van Equal Idiots, Black Leather Jacket en Fleddy Melculy, de indiepop van De Nieuwe Lichting-winnaars Portland en Mooneye, de aanstekelijke beats van Compact Disk Dummies en Gestapo Knallmuzik, de Nederlandse rapsensatie Joost en ambianceband Level Six.

Een opmerkelijke naam op de affiche is Callboys Present Belga. “De acteurs van de populaire tv-serie brengen samen met een grote liveband een funky optreden vol zelden gespeelde Belgische topnummers.” De line-up is trouwens nog niet helemaal volledig. Op de Mars Main Stage staat er zaterdag nog een verrassingsact op het programma die pas over enkele weken wordt bekendgemaakt.

Beste danceplaat aller tijden

Ook op de dj-podia pronken ook enkele mooie namen, zoals M.I.K.E. Push. Zijn nummer ‘Universal Nation’ werd in The Greatest Switch van Studio Brussel al voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot beste danceplaat aller tijden. De Belgische dj deelt de draaitafels met DJ Wout, M&T ft. MC Mota, Goe Vur In Den Otto, Laston & Geo, Skyve ft. Flo Windey, Tivalo & Friends, Amber Broos, Leon Mills, Arthur Lewis, MTOW, Maxus en Cappu & Chino.

Tickets kunnen vanaf zaterdag 4 januari om 10 uur online gekocht worden op www.gladiolen.be. Dagtickets kosten 26 euro, combitickets koop je aan 42 euro. Ook campingtickets en drank- en eetbonnen zijn vanaf zaterdag online beschikbaar.