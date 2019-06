Gladiolen dit jaar al volledig plasticvrij en dj-tent dubbel zo groot: “Groter hoeven we niet te worden, wel beter en ecologischer” Wouter Demuynck

04 juni 2019

20u04 0 Olen Onze-Lieve-Vrouw-Olen is komend weekend al voor de twintigste keer het decor voor muziek, gezelligheid en ander vertier tijdens Gladiolen. Die jubileumeditie zal sowieso de geschiedenisboeken ingaan. Zo is het festival dit jaar volledig plasticvrij, ging de uitverkoop van de tickets nog nooit zo snel en verdubbelt dj-tent Club Vedett in grootte.

De voorverkoop van Gladiolen liep als een trein. In januari waren de combitickets al na een uur uitverkocht en twee weken later volgden alle tickets voor zaterdag. Sinds dinsdag is Gladiolen uitverkocht, want ook alle tickets voor vrijdag zijn de deur uit. Nog nooit is Gladiolen zo snel uitverkocht. Voor de jubileumeditie heeft de organisatie ook heel wat nieuws in petto voor de bezoekers. Hoewel het verbod om op evenementen drank te serveren in wegwerpbekers, blikjes of plastic flesjes eigenlijk pas in 2020 ingaat, is het festival dit jaar al volledig plasticvrij. De organisatie kocht daarvoor dertigduizend herbruikbare bekers, die bovendien gebruikt kunnen worden zonder waarborg. “Al twintig jaar zitten we op deze toplocatie: groter kunnen we niet worden, maar dat willen we ook niet. We willen alleen beter worden en nu gaan we dus ook ecologischer”, vertelt Kristof Geens van de organisatie.

Bekers inzamelen

“Om deze bekers te verwerken en af te wassen, zetten we 45 extra mensen in. We rekenen op ons publiek en onze inzamelsystemen dat het lukt zonder waarborg. Mensen kunnen hun beker op vaste inzamelpunten deponeren en dan zorgen wij ervoor dat de bekers bij de vier afwaspunten geraken.”

Op de festivalweide zullen zestig inzamelpunten te vinden zijn, daarnaast begeven eco-teams zich ook over het terrein om bekers te verzamelen.Ook opvallend is dat dj-tent Club Vedett een ondergronds systeem krijgt voor de bekers. “Daar komen buizen uit de grond die ondergronds tot aan het afwaspunt komen. Het wordt afwachten of het gaat werken, maar tijdens de testen ging het goed.” De beker heeft een beker met drie oren als logo. Dat is niet alleen het symbool van de gemeente, dankzij dat neutrale karakter kunnen ook alle andere Olense verenigingen er gratis gebruik van maken.

“Bezoekers zullen hun eten ook in bakjes van bamboe of karton krijgen en volgend jaar willen we de rommel op de camping aanpakken”, gaat Geens verder. “We spreken de bezoekers er nu al wel persoonlijk op aan en dat werkt wel. De camping wordt al jaren uitgebaat door Okra en die samenwerking tussen jong en oud is super.”

Club Vedett breidt uit

Ook nieuw is de uitbreiding van dj-tent Club Vedett. “De vorige edities moesten we die regelmatig afsluiten wegens te veel volk. Nu is de tent dubbel zo groot.” Verder heeft de organisatie voor deze jubileumeditie gekozen voor enkele namen die eerder al schitterden op de Olense podia. “Arsenal heeft hier al mooie dingen laten zien en Triggerfinger heeft alles hier al eens platgerockt. Met Dr. Lektroluv kunnen we ook in onze dj-tent een grotere naam zetten dankzij de uitbreiding.”

Nog een headliner is K’s Choice. Die band zal voor het eerst op Gladiolen optreden sinds frontvrouw Sarah Bettens - nu dus frontman Sam Bettens - bekendmaakte als man door het leven te willen gaan. “Voor ons is dat een klein detail, want we zijn er zeker van dat het even goed zal zijn. We merken wel dat we nu aanvragen voor interviews krijgen die we anders niet krijgen. Op die manier is het wel positief dat we in de slipstream van Sam Bettens ook wat bekender worden.”