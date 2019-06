Gezellige picknick op het dorpsplein Wouter Demuynck

11 juni 2019

16u59 0 Olen Op zondag 30 juni organiseert Vzw Keizer Karel Olen weer haar jaarlijkse picknick onder de lindebomen van het dorpsplein in Olen-centrum. Je geniet er van een lekker ontbijt en er is animatie voor jong en oud.

Je kan je eigen picknick meebrengen of je stelt je picknick met onder meer fairtradeproducten samen aan een uitgebreid buffet. In dat laatste geval moet je wel vooraf reserveren. Er is sowieso voor iedereen gratis koffie, thee en chocomelk voorzien.

De picknick start om 9 uur. Tickets om je eigen picknick samen te stellen kan je tot en met 25 juni reserveren aan 12 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Dat kan via www.keizerkarelolen.be, het onthaal van het gemeentehuis, de dienst Vrije Tijd of de bibliotheek.