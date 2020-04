Gemeenteraad gaat digitaal vergaderen in mei Wouter Demuynck

24 april 2020

12u36 0 Olen De Olense gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van woensdag 6 mei gaan door de coronacrisis virtueel door. Het is de eerste keer dat de zittingen in de gemeente digitaal plaatsvinden.

De raadszittingen van april werden eerder al geannuleerd omdat de regels rond social distancing niet optimaal gevolgd konden worden. De huidige federale maatregelen gelden nog zeker tot en met 3 mei, maar het gemeentebestuur besloot al voorzorgsmaatregelen te nemen.

Digitale videoconferentie

“Om de werking van gemeente en OCMW draaiende te houden, is het van groot belang dat de zittingen van mei gewoon door kunnen gaan onder alle omstandigheden. We moeten daarom nu al de nodige voorbereidingen treffen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) raadt momenteel - en wellicht nog enige tijd - fysieke samenkomsten van de gemeenteraad af”, zegt burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V).

“ABB wijst hierbij op het feit dat er voldoende mogelijkheden zijn om op een digitale manier de vergaderingen te organiseren. Met dat advies in het achterhoofd hebben we met het college beslist om de raadszittingen van mei te vervangen door digitale videoconferenties zonder pers en publiek. We werken hiervoor met het virtueel platform Microsoft Teams.”

Technische ondersteuning

Alle raadsleden kunnen vooraf doorgeven welke punten zij willen bespreken en voor welke zij een stemming willen vragen. Ze ontvangen nadien van de gemeentelijke administratie een leidraad met daarin de agenda van de virtuele zitting en alle regels en afspraken.

Ook krijgen ze tijdig een technische handleiding toegestuurd over de werkwijze van het online platform en hebben ze de kans om vooraf zowel één op één als in een fictieve virtuele zitting te oefenen. Voor raadsleden die computer- of netwerkproblemen hebben en dit ook vooraf signaleren, wordt een oplossing gezocht.