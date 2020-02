Gemeente zoekt alternatief voor controversiële rijbaankussens op Larumseweg Wouter Demuynck

18 februari 2020

20u42 0 Olen Buurtbewoners van de Larumseweg willen de vier rijbaankussens in hun straat zo snel mogelijk zien verdwijnen, aangezien de kussens al jaren geluidshinder en scheuren in woningen door trillingen veroorzaken. Een alternatief voor de kussens wordt nog gezocht, zegt burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V).

De rijbaankussens werden enkele jaren geleden op de Larumseweg geplaatst om er de snelheid te verminderen. Al snel stootte de maatregel echter op protest bij buurtbewoners. “Na drie weken hadden we in de buurt een petitie opgestart omdat de kussens voor zoveel overlast zorgden. Je dondert echt uit je bed van dat geluid en er zijn buren die scheuren hebben in hun huis”, vertelt een buurtbewoner die anoniem wenst te blijven. “Er is altijd gezegd dat het een tijdelijke oplossing betrof, maar het wordt nu al een hele tijd op de lange baan geschoven.”

Te snel: rood licht

Begin dit jaar leek er schot in de zaak te komen toen burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) verkondigde dat het alternatief van verkeerslichten met strafrood verder onderzocht zou worden. De investering zou er relatief snel kunnen komen door een budgetwijziging in mei, klonk het. Initieel was er immers een budget voorzien voor trajectcontrole op de Larumseweg, maar van dat idee werd afgestapt nadat bleek dat Geel niet mee in de kosten wilde delen.

“Het leek toen definitief dat de lichten er zouden komen. Iedereen in de buurt was dolgelukkig, want voor de schoolkinderen is het hier dagelijks levensgevaarlijk om over te steken”, gaat de buurtbewoner verder. “Op de afgelopen gemeenteraad meldde de mobiliteitsschepen (Ellen Deswert (CD&V), red.) echter dat de kussens niet meteen zouden verdwijnen. Dat zorgde toch wel voor enige commotie. We zijn het beu dat er telkens niks gebeurt.”

Te snel gecommuniceerd

Volgens burgemeester Bouquillon wordt er momenteel onderzocht wat het beste alternatief is voor de rijbaankussens. “Ik heb destijds gezegd dat we weer willen onderzoeken of verkeerslichten, eventueel met strafrood, een betere oplossing zijn dan die kussens. Ik heb niet gezegd dat dat strafrood er zou komen, enkel dat dat één van de mogelijkheden is. We hebben ons toen wat onder druk laten zetten, waardoor ik iets te snel heb gecommuniceerd of niet duidelijk genoeg ben geweest”, aldus Bouquillon.

“We gaan nu in elk geval de mogelijkheden zo breed mogelijk onderzoeken. Wat de verkeerslichten betreft, gaat het overigens niet om klassieke lichten met rood, oranje en groen, maar om oranje knipperlichten met drukknop. Voetgangers kunnen dan de knop indrukken zodat zij kunnen oversteken terwijl de auto’s voor een rood licht staan.”

Meerdere opties

Naast verkeerslichten worden ook nog andere opties bekeken. “Er liggen veel opties op tafel. Een flitspaal zetten wordt bekeken, net zoals het plaatsen van middeneilandjes. Al is dat laatste niet meteen de meest voor de hand liggende oplossing. Het maakt me niet uit welk systeem uit de bus komt, zolang de veiligheid van de schoolkinderen maar gegarandeerd kan worden en de geluidshinder en trillingen voor de buurtbewoners gereduceerd kunnen worden.”

Wanneer het onderzoek afgerond zal zijn, is nog niet duidelijk. Een bijkomend aspect is een veranderde wet rond budgetwijzigingen. “Vroeger konden we twee wijzigingen per jaar doen - in mei en in oktober. Nu kan dat nog maar één keer per jaar, namelijk in oktober. Sneller zal er dus geen geld voorzien zijn. Ofwel voorzien we het budget in de begroting van volgend jaar, ofwel met een wijziging in oktober. Die drie maanden zorgen echter ook niet voor spectaculair veel tijdswinst.”