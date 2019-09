Geluidsschermen langs E313 komen er in 2020 Wouter Demuynck

26 september 2019

15u52 0 Olen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Olen gaan langs de E313 nieuwe geluidsschermen plaatsen ter hoogte van Schaatsbergen. Het gaat om een zone van ongeveer 800m richting Luik en 600m richting Antwerpen. De uitvoering van de werken start ten vroegste in het voorjaar 2020 en zal zo’n 3 maanden in beslag nemen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde een lijst op van de woonzones in Vlaanderen die qua geluid het zwaarst belast worden. De woonzones in Olen komen niet voor op deze prioriteitenlijst voor investeringen van AWV, maar door de financiële bijdrage van het gemeentebestuur van Olen wordt het project toch mogelijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet 1,2 miljoen euro euro, het lokaal bestuur 800.000 euro.

AWV zal over een totale lengte van zo’n 1,4 km een betonnen geluidsscherm plaatsen met een hoogte tussen 3 en 4 m. In de rijrichting van Antwerpen gaat het om 600m aan geluidsschermen, in de richting van Luik zullen er 800m geluidsschermen geplaatst worden. “De voorzijde, langs de kant van de snelweg, van het geluidsscherm bestaat uit een absorberend materiaal om reflectie naar de overkant te vermijden. De achterzijde van het geluidsscherm zal voorzien worden van beplanting”, zegt Sep Vandijck, communicatieverantwoordelijke van AWV.

De werken zullen ten vroegste starten in het voorjaar van 2020 en in totaal zo’n 3 maanden in beslag nemen. De huidige planning voorziet dat eerst rijrichting Antwerpen wordt aangepakt, vervolgens rijrichting Hasselt. Voorafgaand worden eerst de nodige voorbereidende werken uitgevoerd, zoals het creëren van doorsteken in de middenberm van de autosnelweg, en het snoeien en rooien in de bermen.