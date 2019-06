Geen investering van 100 miljoen euro voor Aurubis Wouter Demuynck

13 juni 2019

20u55 0 Olen De aangekondigde investering van 100 miljoen euro in de vestiging van metaalverwerker Aurubis Belgium in Olen komt er dan toch niet. Volgens het bedrijf zouden de kosten daarvoor te hoog oplopen.

De Duitse metaalverwerker kondigde in 2017 een investering van 320 miljoen euro aan die voor het grootste deel naar de fabriek in Hamburg zou gaan. In de Olense vestiging zou 100 miljoen euro gepompt worden, wat ook 60 banen zou hebben opgeleverd. De raad van bestuur van het bedrijf besliste woensdag echter om die investering stop te zetten. De investeringen blijken te hoog op te lopen en het project wordt niet meer als kostenefficiënt beschouwd. “Maar dat betekent niet dat er geen andere investeringen meer komen in Olen”, aldus woordvoerder Malte Blombach.

Aurubis Belgium is een recyclagebedrijf van koperschroot, dat gezuiverd wordt om er opnieuw koper van te maken. Met de komst van een nieuwe fabriek wilde het bedrijf haar focus verleggen naar het winnen van edele metalen - zoals goud en zilver - uit koper dankzij hydrometallurgie. Met die techniek verloopt het verwerkingsproces veel sneller. Zo ver komt het echter dus niet.