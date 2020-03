Geen Gladiolen dit jaar door coronavirus Wouter Demuynck

24 maart 2020

10u22 2 Olen De organisatoren van muziekfestival Gladiolen in Olen hebben besloten om de editie van dit jaar, die normaal op 29 en 30 mei zou plaatsvinden, niet te laten doorgaan door het coronavirus. Het festival wordt uitgesteld naar 21 en 22 mei 2021, maar de volledige affiche blijft wel behouden.

De 20ste jubileumeditie van Gladiolen was vorig jaar nog een voltreffer - met 18.000 bezoekers was het festival helemaal uitverkocht. Ook voor deze editie liep de verkoop van de tickets als een sneltrein. Zo waren de combitickets op anderhalve dag uitverkocht. De organisatie kon dan ook mooie namen voorleggen, met onder meer Goose, Noordkaap, Compact Disk Dummies en De Kreuners.

Gezondheid voorop

Aangezien de piek van het coronavirus nog niet bereikt is, ziet de organisatie zich echter genoodzaakt om deze editie te annuleren. “We stellen de gezondheid van onze festivalgangers, medewerkers en artiesten voorop. We hopen van harte dat de situatie op 29 en 30 mei genormaliseerd is. Maar zelfs als dit het geval zou zijn, komen wij als organisatie in de ruime periode voor het pinksterweekend al in de problemen”, zeggen de organisatoren.

“Aan het festival gaan tal van samenkomsten vooraf. Niet alleen met onze vaste kern van veertien organisatoren, maar ook met medewerkers, werkgroepen, vrijwilligers, partners, sponsors, leveranciers, overheden en veiligheidsdiensten. Artiesten moeten kunnen repeteren, toeleveranciers produceren. En dan moet de opbouw van het festival nog beginnen.”

Vrijwilligers

Het festival verplaatsen naar het najaar was volgens de organisatie geen optie. “Ieder van ons werkt vrijwillig mee aan Gladiolen. Naast onze gezinslevens en werksituaties, is de organisatie van het festival een hobby. Dit zou een overlap creëren met de voorbereidingen van de editie van 2021. En dat zou iets te veel van het goede zijn. We hopen met deze beslissing het bestaan van Gladiolen op lange termijn te kunnen verzekeren. Niet in het minst voor de verenigingen die helpen bij de organisatie. Ook voor hen heeft dit financiële gevolgen.”

Wie al een ticket voor dit jaar had, blijft dat behouden voor 2021. Datzelfde geldt voor de drank- en eetbonnen en ook de line-up blijft volledig behouden. “Tot slot willen we ons respect uitdrukken voor alle zorg- en dienstverleners die zich in deze dagen inzetten voor wat echt telt. Als er dan geen muzikale helden naar de wei van Gladiolen komen, applaudisseren wij graag voor deze artiesten. En laten we elkaar in 2021 opnieuw besmetten met muziek, vriendschap en veel plezier.”