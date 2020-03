Geen Ballonmeeting deze zomer wegens ernstige ziekte van organisator Wouter Demuynck

05 maart 2020

15u47 0 Olen De 19de editie van de Ballonmeeting van Ballonclub Icarus in Olen kan deze zomer niet plaatsvinden. De reden daarvoor is de ernstige ziekte van organisator Luc Herdewijn.

De Olense ballonclub Icarus maakte het nieuws woensdagavond via Facebook bekend. “Helaas hebben we een moeilijke beslissing moeten nemen: de Ballonmeeting 2020 zal niet kunnen doorgaan”, klinkt het. “Organisator Luc Herdewijn is ernstig ziek. Hij en zijn gezin hebben alle tijd en energie nodig om te vechten tegen de ziekte. Wij hopen op jullie begrip.”

De Ballonmeeting is een tweejaarlijks evenement dat telkens een pak volk lokt. Twee jaar geleden zakten nog zo’n 20.000 bezoekers ervoor naar Olen af.