Fietsroutes in Olen scoren net onder provinciaal gemiddelde Wouter Demuynck

03 september 2020

17u14 1 Olen Met een score van 5,8/10 blijven de bovenlokale fietsroutes, dat zijn routes voor langere verplaatsingen naar bijvoorbeeld het werk of naar school, in Olen net onder het provinciale gemiddelde van 6/10. Dat blijkt uit de provinciale Fietsbarometer, dat de 48 kilometer aan fietspaden grondig analyseerde. De breedte van de fietspaden is een pluspunt, maar het trilcomfort en de tussenstroken vormen aandachtspunten.

Als je in Olen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) fietst, fiets je bijna overal ook effectief op fietspaden. Die fietspaden scoren met 7,8/10 op breedte iets beter dan het provinciaal gemiddelde van 7,4/10. Het trilcomfort, een belangrijke factor, haalt met een score van 4,2/10 echter de totale eindscore omlaag naar 5,8/10.

“Het slechte trilcomfort is het gevolg van de oude betonnen fietspaden. Vanuit de provincie Antwerpen raden we dan ook asfalt aan om te gebruiken bij nieuwe infrastructuur. Naast het trilcomfort is ook voldoende afstand tussen fietspad en rijbaan een aandachtspunt in Olen, dat hiervoor met 6,8/10 onder het provinciaal gemiddelde van 7,3/10 scoort”, aldus gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA).

Tussenstrook als bufferzone

De snelheidszone naast het fietspad bepaalt telkens een andere aanpak voor de tussenstrook die dient als bufferzone tussen de fietser en het gemotoriseerd verkeer. Op dat vlak ziet de provincie problemen in de Watertorenstraat, Noorderwijkseweg, Industrielaan, op de brug van de Koning Boudewijnlaan, Dorp, Neerbuul, stukken van Hezewijk, Watertorenstraat en Oevelseweg.

“Het tweerichtingsfietspad in de Oevelseweg scoort slechts 2/10. Automobilisten rijden er 70 km/u naast een héél smal fietspad met slechts afscherming met paaltjes. Die paaltjes brengen risico’s met eenzijdige ongevallen met zich mee. Vanuit de provinciale Fietsbarometer raden we er dan ook conforme enkelrichtingsfietspaden aan en een snelheidslimiet van 50 km/u”, aldus Luk Lemmens.

Op 3 procent, of 1,64 kilometer, van de routes is in Olen geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. “De provinciale Fietsbarometer toont hoge verkeersintensiteiten en te hoge snelheden aan in het centrum van Olen en Onze-Lieve-Vrouw Olen aan. Fietsen in gemengd verkeer is pas geschikt indien de snelheid van het gemotoriseerd verkeer aangepast is en de intensiteiten niet te hoog zijn.”

Fietsstraten

In Neerbuul wordt er weldra alvast een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd, laat de Olense schepen van Mobiliteit Ellen Deswert (CD&V) weten. “Door de aanleg van de fietsostrade door de provincie Antwerpen ontstaat er binnenkort ook een nieuwe veilige fietsverbinding naar, Herentals, Geel en Mol vanuit Onze-Lieve-Vrouw-Olen.”

“Ook voor de heraanleg van de dorpskern van Olen-centrum werden fietsstraten opgenomen in de uitgangspunten na de atelierweek. Voor de optimalisering van de fiets-olen-strade is er een dossier in opmaak voor de aanleg van een vrijliggend fietspad op een deel van de Industrielaan. De gemeente ontvangt hiervoor van het Fietsfonds 90 procent subsidie.”