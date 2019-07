Fiesta Latina Festival dompelt Olen onder in zuiderse sfeer Jurgen Geyselings

14 juli 2019

16u39 0 Olen Op het dorpsplein in Olen werd zondagnamiddag naar hartelust gedanst op de zomerse ritmes van salsamuziek. Honderden salsaliefhebbers kwamen naar het Fiesta Latina Festival om te genieten van hun favoriete muziek en dans.

Olen-Centrum liep zondagnamiddag vol voor het grootste gratis openlucht salsafestival van de Kempen. Het was dan wel niet onder een zomers zonnetje maar onder een dreigend wolkendek. De salsaliefhebbers lieten het niet aan hun hart komen en zowel het publiek als de talrijke dansers konden op het Olense dorpsplein genieten van de zuiderse ritmes van salsamuziek. Er werd met de heupen gezwierd op de zwoele muziek van de salsaband van Daniel Lopez Montejo, D’Love. Dj Baobab vulde al voor het vijftiende jaar op rij, op zijn eigen wijze de pauzes op met salsa-, merengue- en aanstekelijke latinmuziek.

Ook de niet-dansers kwaen aan hun trekken op het salsafestival. Ze genoten in de tent van de opzwepende muziek, de zuiderse sfeer en van de heerlijk vers gemaakte cocktails.

Fiesta Latina is een organisatie van de vzw Keizer Karel Olen, naast het salsafestival staat de organisatie onder meer in voor het jaarlijkse Kleinkunstenfestival in Olen, Olen jaarmarkt, het ‘daar bij die molen’ schlagerfestival en tal van andere evenementen in Olen.