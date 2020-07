Exhibitionist, die toesloeg op speelpleintjes en gezien werd aan een school, opgepakt en vrijgelaten onder strenge voorwaarden Jurgen Geyselings

02 juli 2020

15u33 0 Olen Speurders van de lokale politie Neteland arresteerden woensdagnamiddag een verdachte die in aanmerking komt voor de feiten van exhibitionisme te Olen ten overstaan van kinderen. De 32-jarige verdachte werd donderdag voor de onderzoeksrechter te Turnhout geleid die hem vrijliet onder strenge voorwaarden.

De man komt in aanmerking voor vier feiten van exhibitionisme te Olen tijdens de voorbije twee weken. Hij sloeg telkens toe aan speelpleintjes of sportvelden waar veel kinderen aanwezig waren. Hij sprak de kinderen aan en ontblootte zijn geslachtsdeel. De persoon werd dinsdag nog naakt gezien in de buurt van een Olense school.

De politie startte hierop een onderzoek en kon de verdachte vrij snel identificeren nadat ze beelden verspreidden op sociale media. De verdachte werd gefilmd door een overlastcamera aan één van de plaatsen waar hij toesloeg.

De 32-jarige verdachte bekende vrijwel onmiddellijk de feiten. Hij was voorheen niet gekend bij de politie.