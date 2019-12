Exclusieve voorverkoop van combitickets Gladiolen op kerstmarkt Wouter Demuynck

13 december 2019

13u20 0 Olen Tijdens de kerstmarkt van Onze-Lieve-Vrouw-Olen wordt er een exclusieve voorverkoop van Gladiolen 2020 georganiseerd op zaterdag 14 december van 16 tot 21 uur.

Je kan dan de eerste combitickets voor Gladiolen 2020 kopen. Aangezien Gladiolen de voorbije jaren steeds sneller uitverkoopt, geldt er een limiet van vier tickets per persoon. De combitickets kosten 42 euro en kan je betalen met Bancontact, Payconiq of in cash. De reguliere voorverkoop start op zaterdag 4 januari om 10 uur.

De retro-caravan van Gladiolen - Radio Gladio - staat weer opgesteld in het midden van de kerstmarkt. Van hieruit draaien ze jouw verzoekplaatjes, ten voordele van een Olens goed doel. Deze keer staat de uitzending in het teken van Levensloop Neteland, een evenement ten voordele van Stichting Tegen Kanker.