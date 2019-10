Ereburger Carmelita Ros keert na 25 jaar terug naar Olen Wouter Demuynck

10 oktober 2019

15u26 0 Olen 25 jaar nadat ze als derde ereburger van Olen werd gehuldigd, nodigt het gemeentebestuur Carmelita Ros weer uit op 27 oktober. De Maya-Indiaanse vluchtelinge zal feestelijk ontvangen worden op het gemeentehuis en zal getuigen over de actuele situatie in Guatemala.

Carmelita Ros is een Maya-Indiaanse vluchtelinge die samen met haar lotgenoten niet plooide voor de militaire dictatuur in Guatemala en weigerde te gaan wonen in modeldorpen. Die dictatuur maakte zich begin jaren ‘80 schuldig aan een genocide onder de Maya-bevolking. Op 29 oktober 1994 werd Carmelita Ros gehuldigd als derde ereburger van Olen. Ze aanvaardde het ereburgerschap in naam van de CPR (Comunidades de la Población en Resistencia ofwel Dorpen in Verzet) uit de gemeente Ixcán.

Vegetarisch buffet

25 jaar later, op 27 oktober, wordt Carmelita Ros weer uitgenodigd in Olen. Om 10.30 uur zal zij feestelijk ontvangen worden op het gemeentehuis. In de Oxfam Wereldwinkel volgt om 12.30 uur een vegetarisch buffet. Inschrijven daarvoor kan via 0473/98.56.47 of karel.feyaerts@telenet.be. Volwassenen betalen 25 euro, kinderen tussen 6 en 12 jaar 12,5 euro. In de Wereldwinkel zal Carmelita nadien om 14 uur getuigen over de actuele situatie in Guatemala. Alle geïnteresseerden zijn welkom om de getuigenis bij te wonen. Inschrijven is niet nodig.