Ellenlange wachtrij bij eerste opening van Brantano in Shopping Park sinds start uitverkoop Wouter Demuynck

26 augustus 2020

16u19 0 Olen Voor het eerst sinds de uitverkoop bij Brantano van start ging, opende de schoenenwinkel in het Shopping Park van Olen woensdag de deuren. Dat ging meteen gepaard met een ellenlange wachtrij.

De kortingen van 75 procent bij Brantano zorgen sinds vorig weekend in heel Vlaanderen voor een stormloop aan klanten die koopjes willen komen doen. Dat was niet het geval in Olen, want in het Shopping Park bleef de schoenwinkel de voorbije dagen gesloten.

Woensdag opende de winkel dan toch de deuren, weliswaar pas vanaf 11 uur zodat het personeel de tijd kreeg om de winkel op orde te krijgen. Veilinghuis Moyersoen, dat de uitverkoop organiseert, had eerder ook al aangekondigd dat er meer security, kassa’s en betaalterminals zouden ingezet worden.

Ellenlange wachtrij

De laattijdige opening in Olen zwakte de interesse van koopjesjagers niet af - integendeel. Al ruim voor de opening hadden al zowat honderd mensen postgevat in een ellenlange wachtrij. Ook nadat de winkel geopend was, bleef een wachtrij van enkele honderden meters aanhouden. “Ik had gedacht dat de wachtrij toch wat korter zou zijn nu dat de uitverkoop al enkele dagen bezig is", lacht een wachtende klant. “Nu sta ik toch al meer dan een uur aan te schuiven. Maar goed, het zijn ook uitzonderlijke kortingen.”