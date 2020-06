Elektronische lichtborden verdwijnen uit straatbeeld Wouter Demuynck

03 juni 2020

11u14 0 Olen De gemeentediensten van Olen zullen in de week van 22 juni de lichtkranten in de gemeente weghalen. Het gaat om drie lichtborden: eentje in Olen-centrum ter hoogte van de pastorie, één in Onze-Lieve-Vrouw-Olen rechts van de kerk en één in Sint-Jozef-Olen naast de pastorie.

Het verouderde besturingssysteem was volgens de gemeente dringend aan vernieuwing toe. Bovendien zijn er werkingsproblemen met de lichtkrant in Olen-centrum. “Dat maakte dat er heel wat kosten waren. Aangezien het communicatieonderzoek van vorig jaar aantoonde dat de lichtkranten weinig bekeken worden, hebben we beslist om niet meer te investeren in de lichtkranten en ze weg te halen”, klinkt het.