Drie jaar cel voor ramkraken op Switchwinkels Toon Verheijen

13 november 2019

10u34 0 Olen De rechtbank in Turnhout heeft een 23-jarige Roemeen veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar voor een De rechtbank in Turnhout heeft een 23-jarige Roemeen veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar voor een reeks inbraken in elektrozaken in Olen, Boortmeerbeek en Sint-Martens-Latem. De rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding.

De feiten dateren allemaal van de zomer van 2018. Op 23 juli pleegde een bende een inbraak in de vestiging van Switch in Olen. De daders gingen er aan de haal met een tiental iPads en nog eens evenveel laptops. Enkele dagen later gebeurde er een inbraak bij Krëfel in Boortmeerbeek waar de daders aan de haal gingen met laptops, fitnesshorloges en gsm-toestellen. Tijdens die feiten werd een wagen met Roemeense nummerplaten gespot die ook al gezien was bij de feiten in Olen. En opnieuw diezelfde wagen werd na een ramkraak bij Switch aan de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem klemgereden door de politie. De verdachten konden toen nog wel ontkomen, maar werden later toch opgepakt. In de wagen lagen ook gestolen laptops.

In deze zaak stond enkel de jongste van de bende terecht. Hij kreeg een celstraf van drie jaar en de rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding. “Dit zijn ernstige feiten die alleen maar getuigen van een systematisch streven naar eenvoudig winstbejag en een gebrek aan respect voor andermans eigendom”, aldus de rechtbank.