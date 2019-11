Dieventrio overvalt Switch op klaarlichte dag: negen iPhones, laptop en smartwatch gestolen Wouter Demuynck

21 november 2019

15u19 0 Olen Drie dieven hebben donderdagmiddag hun slag geslagen bij Switch, een verdeler van Apple-toestellen, in het Shopping Park van Olen. De buit bestaat uit negen iPhones, een laptop en een smartwatch.

Rond de middag betraden de drie daders de winkel. “Een persoon bleef op uitkijk staan, terwijl de twee anderen meteen alles begonnen te graaien wat opgesteld stond”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van Peer van politiezone Neteland. “De toestellen hingen wel vast aan een kabel, maar dat weerhield de daders er niet van om alles eraf te trekken. Alles is zeer vlug gebeurd, op pakweg vijftien seconden.”

Nadien is er een zoekactie opgestart naar de daders met onder meer een helikopter. Of dat iets heeft opgeleverd, is nog onduidelijk.