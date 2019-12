Creatievelingen gezocht voor Olense Kunstendag Wouter Demuynck

31 december 2019

14u36 0

Voor de Olense Kunstendag, dit jaar op zondag 3 mei, wordt er nog gezocht naar creatievelingen die bezig zijn met onder meer beeldende kunst, muziek, theater, poëzie of fotografie. Op zondag 12 januari vernemen kunstenaars die wensen deel te nemen alles over de Olense Kunstendag op het WAK-café om 10 uur in de polyvalente zaal van de bibliotheek.

Inschrijven is niet nodig. Wie wil deelnemen maar niet naar het WAK-café kan komen, kan contact opnemen met de dienst vrije tijd.