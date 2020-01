Combitickets Gladiolen op anderhalve dag uitverkocht Wouter Demuynck

07 januari 2020

13u52 1 Olen De combitickets voor het festival Gladiolen, dat dit jaar op 29 en 30 mei plaatsvindt, zijn op anderhalve dag tijd al allemaal de deur uit. Tickets voor vrijdag en zaterdag zijn wel nog beschikbaar.

De ticketverkoop voor Gladiolen ging zaterdagvoormiddag 4 januari om 10 uur van start. Amper 36 uur later waren alle combitickets al uitverkocht. Dagtickets voor vrijdag en zaterdag, die allebei 26 euro kosten in voorverkoop, zijn wel nog in voorraad.

Op 2 januari maakte de festivalorganisatie de volledige line-up bekend, met headliners zoals Goose, Noordkaap, Compact Disk Dummies en Equal Idiots. Die vallen dus duidelijk goed in de smaak bij het publiek.