Chalet brandt uit in Van Gansenstraat Jef Van Nooten

26 juli 2019

22u28 12

In de Van Gansenstraat in Olen is vrijdagavond brand uitgebroken in een chalet. De vlammen werden opgemerkt door buurtbewoners. De brandweer ging ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de chalet zwaar beschadigd raakte. Volgens de eerste gegevens was de chalet niet bewoond, maar deed de chalet dienst als een werkruimte. De oorzaak van de brand was vrijdagavond nog niet gekend.