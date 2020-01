Cartoons van Olense Kartoenale pronken in UZ Leuven Wouter Demuynck

28 januari 2020

15u17 1 Olen Nog tot 19 maart zijn de cartoons van de tentoonstelling van de Olense Kartoenale in 2019 te bewonderen in het UZ Leuven.

Aangezien wetenschappelijk onderzoek aantoont dat een prettige omgeving bijdraagt tot het genezingsproces, hebben ziekenhuizen een jarenlange traditie wat het verzamelen en exposeren van kunst betreft.

In 2018 was voor het eerst al een selectie van de Olense Kartoenale te bekijken in het UZ Leuven op campus Gasthuisberg. De reacties van de bezoekers waren toen zo positief dat de cartoons nu opnieuw een tijdje te bewonderen zijn in de gangen van het ziekenhuis.

De thema’s van de nieuwe tentoonstelling zijn ‘Leder: van rund tot handtas, van os tot leren rok, van koe tot elegante schoen’ en ‘Mensen en ideeën achter de tralies’.