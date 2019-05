Brand legt 6.500 cannabisplanten bloot: familie achter plasticbedrijf riskeert tot 6 jaar cel Jef Van Nooten

22 mei 2019

14u23 16 Olen Twee broers uit Olen riskeren gevangenisstraffen van respectievelijk 6 en 5 jaar. Ook hun ouders en vriendinnen dreigen achter de tralies te vliegen. Het parket gaat er van uit dat het hele gezin op de hoogte was van de enorme cannabisplantage met 6.514 planten die was ondergebracht in een loods van het familiebedrijf. De plantage werd vier jaar na de oprichting per toeval ontdekt tijdens een brand.

De brandweer werd op 23 november 2017 opgeroepen voor een brand in een container achter een plasticbedrijf aan Turfputten in Olen. Tijdens de bluswerken ontdekten politie en brandweer een cannabisplantage met 6.514 planten in een loods naast het bedrijf. De cannabisplantage was de grootste die ooit in de politiezone Neteland ontmanteld werd. “Het ging om een professionele plantage verdeeld over twaalf kweekruimtes. Ze was op het moment van de brand al vier jaar actief”, zegt aanklager Catherine Dederen.

“Hele familie wist ervan”

De loods waarin de plantage werd ontdekt, werd door de familie achter het plasticbedrijf verhuurd aan Nederlanders, maar volgens het parket waren ze ook zelf betrokken bij de cannabisplantage. Zeker de broers Jimmy V. (37) en Monny V. (35) zouden een actieve rol hebben gespeeld bij de uitbating van de gigantische cannabisplantage.

“Het kan niet anders dan dat de hele familie V. op de hoogte was van de plantage. De stroomkabel voor de plantage liep tot in het plasticbedrijf, en Monny V. was bij zijn arrestatie in het bezit van de sleutel van de loods. Het is ook verdacht dat de familie V. de brand zelf probeerde te blussen, maar dat niemand van hen de brandweer heeft verwittigd”, aldus nog aanklager Dederen.

Vingerafdrukken

Van beide broers V. werden vingerafdrukken aangetroffen op isolatiefolie in de bewuste loods. Ook medebeklaagden verklaarden dat ze regelmatig in de cannabisplantage kwamen, en ze kregen – los van het huurgeld voor de loods – maandelijks 8.000 euro cash geld voor gebruik van elektriciteit.

Jimmy V. zou de meeste hulp hebben geboden bij de uitbating van de plantage. Hij riskeert een celstraf van 6 jaar. Tegen broer Monny werd een celstraf van 5 jaar gevorderd. De ouders en vriendinnen van de twee broers riskeren respectievelijk 3 jaar en 18 maanden gevangenisstraf. “Het is niet bewezen dat ze actief betrokken waren bij de plantage, maar wel dat ze op de hoogte waren en het gedoogd hebben”, meent het parket.

Twee andere plantages

Initiatiefnemers voor de cannabisplantage aan Turfputten in Olen waren volgens het openbaar ministerie Luc D.L. (37) uit Oud-Turnhout en Gerardus K. (55) uit Kaatsheuvel. Ook zij riskeren allebei 6 jaar cel. Tijdens het onderzoek naar die twee verdachten kwam de politie nog twee plantages op het spoor: een cannabisplantage met 688 planten in de Hogepedestraat in Arendonk, en een plantage met 250 planten in de Prinsessenstraat in Turnhout.

19 beklaagden

Voor de drie plantages samen stonden woensdag in totaal 19 beklaagden terecht. Omdat ze er op de één of andere manier betrokken zouden zijn geweest. Omdat ze hielpen bij het knippen van de planten bijvoorbeeld, of omdat ze stroomgroepen leverden voor de verwarming van de cannabisplanten. Zij riskeren straffen tussen 12 maanden en 50 maanden.

De advocaten van de familie V. trokken fel van leer tijdens hun pleidooi. Ze vinden de strafeisen van het parket absurd. Behalve Jimmy V. zou niemand van de familie op de hoogte zijn geweest van de plantage in Olen. Jimmy V. zelf geeft toe dat hij er van wist, maar zegt dat hij werd afgeperst om te zwijgen.

“De rol van Jimmy was heel beperkt. Het openbaar ministerie gaat onterecht voort op verklaringen van medebeklaagden”, zegt zijn advocaat Jorgen Van Laer. “Hij was zeker niet vanaf het begin op de hoogte van de plantage. Pas na elektriciteitsproblemen in december 2016 heeft hij het ontdekt. Ze dreigden dat hij moest zwijgen. Anders zou het slecht aflopen voor de familie. In ruil kreeg hij 8.000 euro per maand voor de elektriciteit die werd afgetapt vanaf het familiebedrijf. Hij kon het niet aan zijn ouders geven, omdat zij niet op de hoogte waren. Hij heeft een fout gemaakt, maar wordt onterecht als drijvende kracht achter de plantage beschouwd.”

Vonnis op 12 juni.