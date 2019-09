Bouwbedrijf Beneens wint Prijs Ondernemen 2019 Wouter Demuynck

27 september 2019

12u48 0 Olen Bouwbedrijf Beneens uit Olen heeft donderdagavond de Prijs Ondernemen 2019 van Voka Mechelen-Kempen gewonnen. deSter uit Hoogstraten kaapte de prijs Innovatief Ondernemen weg, Renotec uit Geel kreeg de prijs Duurzaam Ondernemen.

Zo’n 400 ondernemers waren er, in Alta Ripa in Oud-Turnhout, voor het gala van de Prijs Ondernemen. Die kan je een beetje zien als de Oscars van het bedrijfsleven in Mechelen en Kempen.

De hoofdprijs was weggelegd voor bouwbedrijf Beneens. “We zijn echt geschrokken. Dit is super. De voorbije jaren hebben we altijd opgekeken naar bedrijven die de Prijs Ondernemen hebben gewonnen. Nu zijn we het zelf. Dat voelt enorm goed”, aldus zaakvoerders Joeri en Jo Beneens. “We zijn met zo’n 150 medewerkers. We hebben veel handen nodig. Handen van goud, zijn het. Deze prijs is dan ook voor al onze medewerkers.” Beneens is een bouw- en familiebedrijf in Olen. Ze werken momenteel mee aan een wereldprimeur om als eerste een volledig huis in 3D te ‘printen’ in beton.

Op het gala werden nog twee prijzen uitgereikt. deSter heeft de Prijs Innovatief Ondernemen gewonnen. Het bedrijf uit Hoogstraten is een wereldspeler op het vlak van luchtvaartcatering en ze leveren ook 600 miljoen stuks servies aan bijvoorbeeld McDonald’s. deSter wil vanaf volgend jaar producten aanbieden die volledig passen binnen de circulaire economie. Die totaalomslag heeft de jury kunnen overtuigen. “Het is super dat onze inzet op het vlak van innovatie wordt gezien en erkend. Onze markt is internationaal en dus moeten we ons extra onderscheiden. Deze prijs is dan ook belangrijk”, zegt Stef Van de Perre van deSter.

De Prijs Duurzaam Ondernemen ging dit jaar naar Renotec uit Geel. “In 2011 hebben we de Prijs Ondernemen gewonnen. We zijn sindsdien blijven ondernemen en kennen een jaarlijkse groei van 20 tot 25 procent. Het valt blijkbaar ook op dat we duurzaam ondernemen. Dat doet deugd”, klinkt het bij Renotec.