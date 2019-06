Boerkescomité wint cultuurprijs 2019 Wouter Demuynck

18 juni 2019

13u26 0 Olen Afgelopen vrijdag reikte het gemeentebestuur de tweejaarlijkse cultuurprijzen uit. De cultuurprijs voor verenigingen ging dit jaar naar het Boerkescomité, dat in 2007 voor het eerst het Boerkesfeest organiseerde.

In 2009 ontving het Boerkescomité de prijs ‘Dorp met toekomst’, uitgereikt door de Vlaamse overheid voor het dorp dat kleinschalige acties uitvoert die het dorpsleven warmer en gezelliger maken. “En dat heeft het comité met het Boerkesfeest 10 jaar lang waargemaakt”, vindt het gemeentebestuur.

“Het Boerkesfeest was een echt volksfeest, maar met dat tikkeltje meer. Met een divers en bijzonder aanbod aan volkse muziek, kermisattracties, straattheater en -animatie en culinaire lekkernijen uit grootmoeders tijd, voelde jong en oud er zich welkom. Het boerkescomité had ook oog voor het culturele erfgoed. Zo werden er volksspelen georganiseerd en konden ploegen het tegen elkaar opnemen in de competitie ‘boerendarts’.”

Afgelopen zomer vond de tiende en laatste editie van het Boerkesfeest plaats. Het volksfeest was nog steeds razend populair, maar de organisatie wilde stoppen op een hoogtepunt en plaats vrijmaken voor andere evenementen in de gemeente. “Op 10 jaar tijd heeft deze vrijwilligersgroep iets moois opgebouwd en daarom verdient deze ploeg de cultuurprijs. Zij hebben Olen mee op de kaart gezet en 10 jaar garant gestaan voor een kwaliteitsvolle activiteit dat heel veel Olenaars samenbracht.”

Het Boerkescomité ontving daarvoor een mooie geldprijs en een bronzen ‘boerke’.