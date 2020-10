Bh’s duiken op verschillende plekken in dorp op: Olen Tegen Kanker vraagt aandacht voor borstkanker Wouter Demuynck

06 oktober 2020

15u49 0 Olen Nog de hele maand hangen er bh’s op verschillende plekken in Olen. Het gaat om een actie van Olen Tegen Kanker, dat met de campagne aandacht vraagt voor borstkanker.

Sinds begin oktober hangen er in dienstencentrum Komie Geire, de bibliotheek, sporthal en aan ontmoetingscentrum De Vrede kettingen met oude bh’s.

Olen Tegen Kanker, een nieuw initiatief in het dorp, wil met die actie vrouwen die met borstkanker te maken krijgen een hart onder de riem steken en eveneens voor de nodige bewustwording over de ziekte zorgen. Zo heeft de bibliotheek een boekenstand met allerlei boeken over borstkanker voorzien.

Activiteiten

Olen Tegen Kanker verschaft niet enkel nuttige informatie over de ziekte, maar organiseert ook activiteiten voor kankerpatiënten en hun naasten. Door activiteiten te organiseren worden er ook fondsen verworven. De organisatie kan je volgen via hun gelijknamige Facebook-pagina. Wie zich als vrijwilliger voor Olen Tegen Kanker wil opgeven, kan daarvoor mailen naar OlenTegenKanker@outlook.com.