Belgische primeur: Umicore hergebruikt batterijen van elektrische wagens voor batterijsysteem op eigen site Wouter Demuynck

08 oktober 2019

18u38 1 Olen Materiaaltechnologiebedrijf Umicore en energieleverancier Engie hebben de handen in elkaar geslagen om voor het eerst in ons land een industrieel ‘second life’-batterijsysteem te lanceren. Het systeem op de bedrijfssite in Olen bevat 48 gebruikte batterijen van elektrische wagens en zal dienst doen als opslagbatterij.

Umicore maakt niet enkel materialen voor herlaadbare batterijen in elektrische wagens, maar recycleert ze ook aan het einde van hun levensduur. De gerecycleerde materialen worden daarbij opnieuw ingezet in het productieproces. Met het nieuwe batterijsysteem kan Umicore ze nu ook hergebruiken als energieopslagsysteem. Daarvoor ging het bedrijf een samenwerking aan met energieleverancier Engie.

“We hebben een gezamenlijk project gelanceerd om het elektriciteitsnet te stabiliseren aan de hand van ‘second life’-batterijen. Engie heeft een container ontworpen voor 48 batterijen, afkomstig uit elektrische wagens van het merk Renault Kangoo”, zegt Geert Defieuw, site-manager van Umicore Olen. De batterijen zullen dienst doen als één grote opslagbatterij met een vermogen van 1,2 megawatt en een opslagcapaciteit van 720 kilowattuur. “Bij een hoog aanbod nemen ze elektriciteit af van het net, bij hoge vraag wordt er elektriciteit geïnjecteerd.”

Zo komt er een extra schakel in het proces dat Umicore al langer uitvoert. Na gemiddeld zeven jaar recycleren ze normaal gezien de batterijen van elektrische wagens. Nu kan het bedrijf zelf nog aan de slag met de batterijen alvorens ze te recycleren. “De batterijen die einde levensduur zijn hebben nog altijd een capaciteit van 70%”, vervolgt Geert Defieuw. “Dat is nog altijd voldoende voor dit soort toepassingen en dat betekent dat we onze batterijen pas later moeten gaan recycleren. Dat langer gebruik is een bijdrage aan de circulaire economie en het duurzaam omgaan van onze bronnen.”

Geschat wordt dat de batterijen nog zo’n tien jaar kunnen dienen als energieopslagsysteem. Ze ondersteunen de primaire reserve op het hoogspanningsnet van Elia. “Uit dit project leren we hoe de batterijen zich gedragen bij langdurig gebruik. Op die manier zijn we in staat om ons eigen batterijmateriaal te verbeteren om met nog beter materiaal naar onze klanten te gaan.”

“Dit gezamenlijk project met Umicore past perfect in onze ambitie om leider te zijn van de koolstofvrije transitie”, zegt Philippe Van Troeye, CEO van Engie Benelux. “In de toekomst zullen steeds meer opslagbatterijen ingeschakeld worden om onder andere de onderbreking van hernieuwbare energie op te vangen en op die manier het elektriciteitsnet te ondersteunen.”