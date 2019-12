Bartel Van Riet en Stijn Avonds organiseren zondag vierde editie van ‘De Warmste Dag van Olen’ Jurgen Geyselings

10 december 2019

10u04 0 Olen In Den Herberg van Bartel Van Riet in Grobbendonk werd de vierde editie van ‘De Warmste Dag van Olen’ voorgesteld. In het kader van De Warmste Week van Studio Brussel organiseren kameraden Stijn Avonds en Bartel Van Riet op zondag 15 december hun ‘Warmste Dag van Olen’. De opbrengst van het evenement wordt netjes verdeeld onder drie goede doelen die de organisatoren zorgvuldig uitkozen.

De Warmste Dag van Olen beleeft komende zondag zijn vierde editie. “Het concept van de voorbije jaren met kinderanimatie, lekker drinken, eetstandjes en allerlei optredens blijft ongewijzigd. En het verdiende geld wordt verdeeld onder drie goede doelen die zorgvuldig door ons zijn uitgekozen zodat we zeker weten dat de centen op de juiste plaats terechtkomen”, vertelt organisator Stijn Avonds in het gezellige etablissement dat ‘Den Herberg’ van Bartel Van Riet in Grobbendonk toch wel is. Bartel is samen met Stijn mede-organisator van het Olens evenement. “We zorgen er zoals de voorgaande edities voor dat het een gezellige boel wordt voor jong en oud. In de namiddag voorzien we enkele rustige bands op het podium en kinderanimatie voor de kleinsten in een verwarmde tent. Vanaf een uur of zes zetten dan de artiesten op het podium het Olens dorpsplein in vuur en vlam en kan het feest losbarsten.”

Het wordt logistiek niet de makkelijkste editie, maar tegen zondag zal alles piekfijn in orde zijn Stijn Avonds

“Het wordt logistiek zeker niet de makkelijkste Warmste Dag van Olen”, weet Stijn Avonds. “Met de werken die er momenteel aan de gang zijn in het centrum zal het een hele opdracht worden om alles op zijn plaats te krijgen, maar we zijn er zeker van dat het allemaal piekfijn in orde zal komen. We raden onze bezoekers dan ook aan om komende zondag zoveel mogelijk met de fiets te komen en voorzien een fietsenparking aan de welbekende Potten van Olen aan de overkant van de straat.” Ook Bartel is overtuigd dat het alweer een knaleditie zal worden: “Het zal hier en daar wel met een bluts en een buil verlopen in de voorbereiding dit jaar, maar daar laten we ons niet door afschrikken, op zondag zal het alweer gezelligheid troef zijn in Olen centrum.”

Goede doelen

De opbrengst van het ééndaagse evenement wordt verdeeld onder drie goede doelen. Kinderen In Nood in Nepal, kortweg KINN is een organisatie van oud-scouts vrienden uit Herentals die allerlei projecten in Nepal op poten zet. Als tweede goede doel kozen Stijn en Bartel voor het ‘Olivia Fund’ dat steun geeft aan vernieuwend kankeronderzoek om jonge patiëntjes betere overlevingskansen te geven en concreet bij hun genezing helpt. Derde en laatste goede doel van De Warmste Dag van Olen is ‘MS-Liga Vlaanderen’ dat in 1982 werd opgericht en zich richt op het algemeen welzijn van personen met MS en hun omgeving. De optimale levenskwaliteit staat daarbij centraal.

We hebben echt wel een zotte affiche op de Warmste Dag van Olen dit jaar Bartel Van Riet

Op het podium van De Warmste dag Van Olen staan onder andere James Breeze, De Nootoplossing, Band Marginal, Linde @ Jonas, The Green Onions en Laston en Geo. “Echt wel een zotte affiche dit jaar”, vindt Bartel Van Riet. De Warmste Dag van Olen opent zijn deuren omstreeks het middaguur en om half twaalf ‘s nachts zal het laatste pintje uit de tapkraan vloeien.