Auto rijdt in op vrachtwagen op E313: één lichtgewonde en kilometerslange file Wouter Demuynck

21 januari 2020

15u55 0 Olen Dinsdag was er iets na de middag even zware verkeershinder op de E313 na een ongeval ter hoogte van Herentals-Oost in Olen.

Een personenwagen was in de richting van Hasselt achteraan ingereden op een vrachtwagen. In de wagen raakte één inzittende daardoor lichtgewond.

Door het ongeval waren de twee rijstroken versperd en moest het verkeer langs de pechstrook rijden. Dat verliep evenwel moeizaam, waardoor er een kilometerslange file ontstond. Rond 13.30 uur, iets minder dan een uur na het ongeval, werd de weg weer vrijgemaakt.