Aurubis trakteert medewerkers die de auto thuis laten om naar het werk te komen: “Zoveel mogelijk collega’s doen stilstaan bij hun dagelijkse verplaatsingen” Wouter Demuynck

17 september 2020

18u00 1 Olen De werknemers van koperproducent Aurubis Belgium in Olen die donderdag de auto thuis lieten om naar hun werk af te zakken, werden bij aankomst door hun werkgever getrakteerd. Wie te voet, met de fiets, step, trein of bus kwam kreeg een veiligheidsattentie en een lekkernij.

Op donderdag 17 september was het Car Free Day, ofwel autoloze dag. Koperproducent Aurubis Belgium in Olen daagde daarom al haar 640 medewerkers uit om de auto thuis te laten voor de trip van en naar het werk. De medewerkers die daaraan gehoor gaven, mochten bij aankomst een set met fietslampjes en een lekkernij in ontvangst nemen.

“Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Ook in ons mobiliteitsbeleid zetten we volop in op duurzaam woon-werkverkeer. De idee achter Car Free Day is om zo veel mogelijk collega’s te doen stilstaan bij hun dagelijkse verplaatsingen”, vertelt Dany Loret, CEO van Aurubis Belgium.

Mentaal welzijn

Aurubis ziet niet enkel voordelen qua duurzaamheid, maar ook op het vlak van fysiek en mentaal welzijn van de medewerkers. “Wie naar het werk fietst of jogt, voelt zich vaak beter. Door corona worden we de laatste maanden heel vaak geconfronteerd met wat niet mag of niet kan. Beweging en buitenlucht kunnen er sterk toe bijdragen dat je je letterlijk én figuurlijk goed in je vel blijft voelen. Het laat toe om je focus te verleggen en je hoofd even leeg te maken”, gaat Els Lievens, HR Director van Aurubis Belgium, verder.

Nu al komt ongeveer 40 procent van de Aurubis-medewerkers dagelijks met de fiets naar het werk in Olen. “Dat is een trend die ons als werkgever gelukkig stemt. Een mooie fiets- of loopvergoeding per kilometer, een aantrekkelijk fietsleaseplan, voordelige Aurubis fiets- en loopkledij… Die combinatie slaat echt aan en doet onze mensen wandelen, fietsen of joggen van en naar het werk”, besluit Dany Loret.