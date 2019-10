Aurubis schenkt 10.000 euro voor strijd tegen armoede in Olen Wouter Demuynck

15 oktober 2019

16u58 0 Olen Metaalverwerker Aurubis Belgium in Olen heeft in totaal 10.000 euro geschonken aan het gemeentebestuur en Welzijnsschakel Olen. Met die donatie wil het bedrijf beide partners steunen in hun strijd tegen armoede in de gemeente.

Op donderdag 17 oktober is het wereldwijd Dag van verzet tegen armoede. Aurubis doet naar aanleiding daarvan zijn duit in het zakje. “We willen dat elk kind, iedere jongere in Olen, stevig in zijn schoenen staat. Figuurlijk én letterlijk. Wie kinderen heeft, weet dat een paar goede schoenen best veel geld kost. Daarom schenkt Aurubis 5.000 euro aan het lokaal bestuur om gezinnen in financieel moeilijkere situaties vanaf 2020 te ondersteunen met een schoenenbon”, klinkt het bij Dany Loret, CEO van Aurubis in Olen.

De schoenenbon is een van de concrete realisaties binnen het project ‘Zij aan zij naar een gezinsvriendelijk Olen’. Veertien kwetsbare ouders krijgen daarbij een eigen stem binnen het beleid. “De gezinnen denken mee na over thema’s die zij zelf belangrijk vinden, zoals een menswaardig inkomen voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, betaalbaar wonen en een kwaliteitsvolle dagbesteding voor kinderen”, vertelt Chris Bakelants (sp.a-sociaal&anders), schepen van Sociale Zaken.

Ook voor de lokale vereniging Welzijnsschakel Olen, dat met het gemeentebestuur samenwerkt rond kansarmoede, heeft Aurubis een cheque van 5.000 euro klaarliggen. “Deze donatie geeft zuurstof aan onze werking, want ook in een landelijke gemeente als Olen kom je armoede tegen. Een toelage voor schoolboeken, een sportkamp tijdens de zomervakantie, voedselpakketten, een kerstfeest waar mensen elkaar ontmoeten... Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe Welzijnsschakel alleenstaanden en gezinnen helpt om een stem en een plaats te krijgen in de samenleving”, aldus Pieter-Jan Vandenreijken van Welzijnsschakel.