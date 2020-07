Augustuskermis in Olen-centrum gaat niet door Wouter Demuynck

17 juli 2020

21u52 0 Olen Het gemeentebestuur van Olen heeft beslist om de augustuskermis in Olen-centrum af te gelasten. Volgens het bestuur zijn er geen voldoende garanties op een veilig verloop.

Het Olense gemeentebestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van de kermis en wil de kermis enkel laten doorgaan als er voldoende garanties zijn op een veilig verloop.

Grondige analyse

“Die garanties zijn er jammer genoeg op dit moment niet. Een grondige analyse van deze kermis maakt duidelijk dat de opgelegde richtlijnen onvoldoende uitgevoerd of gehandhaafd kunnen worden. Daarom hebben we beslist de augustuskermis dit jaar niet door te laten gaan”, klinkt het bij het bestuur.

Over de andere kermissen volgt later nog een beslissing. “Dat alles hangt af van eventuele versoepelingen of verstrengingen van de coronarichtlijnen.”