Aannemer moet beton weer opbreken door voet- en fietssporen: “Heel zuur dat enkele flauwe plezanten al dat werk om zeep helpen” Wouter Demuynck

21 november 2019

19u43 0 Olen Een deel van het beton dat gegoten werd aan het kruispunt van Dorp en Bulestraat zal opnieuw gelegd moeten worden, nadat woensdagavond enkele mensen erdoor hebben gestapt en gefietst alvorens het gedroogd was. “Heel zuur dat enkele flauwe plezanten al dit werk om zeep helpen”, reageert burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V).

De feiten gebeurden woensdagavond tussen 19 en 19.45 uur. De arbeiders waren rond 19 uur vertrokken nadat het beton gegoten was, maar slechts drie kwartier later stonden er sporen van voeten, hondenpoten en een fiets in. Ook de initialen ‘N.S.’ werden in het nog niet gedroogde beton gevormd.

“Flauwe plezanten”

De Olense burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) reageert woest. “De arbeiders hadden een vrij lange dag gehad om alles deftig te kunnen afwerken. Dan is het wel heel zuur dat één of twee flauwe plezanten al dat werk om zeep helpen. Ik ben normaal een heel rustige mens, maar toen ik die foto’s zag en de telefoons kreeg, was ik diep vanbinnen woest. Ik begrijp het niet. Stel dat je toevallig denkt dat het droog is, dan stap je niet meer verder als je je eerste voet in nat beton zet. Hier kan je dan ook niet spreken over een ongeluk. Alles was perfect afgezet met hekwerk om duidelijk te maken dat de mensen er weg moesten blijven. Ook de initialen geven aan dat het bewust is gedaan.”

Beton uitbreken

Wat de impact van het vandalisme juist is, moet morgen nog blijken na onderzoek door experts. Het staat wel al vast dat de voetsporen, die in totaal een vak van zo’n twee meter breed en zes meter lang omvatten, zullen verwijderd moeten worden. “Er zal nu bekeken worden of alles eruit moet of of we dat mogelijk in stukken kunnen doen. Er is ook met een fiets over gereden, maar dat is iets later gebeurd waardoor de groeven wat minder diep zijn. De experts bekijken nu of de schade daar zo groot is dat het uitgebroken moet worden. Als dat zo zou zijn, dan spreken we wel over een heel kruispunt van zes meter breed, wat neerkomt op een paar honderd vierkante meters.”

Timing

Hoeveel extra tijd de werken hierdoor in beslag zullen nemen, is ook nog niet helemaal duidelijk. “Als het beperkt blijft tot het uitbreken van het stuk waar de voetstappen staan, dan zal het een week langer duren, denk ik. Als we het hele zaakje eruit moeten breken, dan is het een ander verhaal. We moeten dan alles uitbreken, terugleggen en dan zijn we nog afhankelijk van de borduren, die mogelijk door die werken niet intact blijven. Zo niet, dan moeten de borduren ook nog gegoten worden en de tijd krijgen om uit te harden alvorens we het beton gieten. Dan spreken we toch eerder over twee tot vier weken, maar laten we hopen dat dat niet het geval is.”

Zowel in de Bulestraat als in Dorp hangt er een camera. De politie bekijkt nu de beelden om na te gaan of er iemand aan de hand van de beelden geïdentificeerd kan worden.