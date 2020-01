Aanleg fietsostrade in Olen gaat dit voorjaar van start Wouter Demuynck

24 januari 2020

16u33 2 Olen Dit voorjaar start de aannemer met de aanleg van de fietsostrade in Olen, waarmee drie kilometer van de fietsostrade Herentals-Balen aangelegd wordt. De kostprijs ervan bedraagt zo’n twee miljoen euro.

Intussen is de eerste drie kilometer van de fietsostrade, tussen Rauwelkoven en Langstraat in Geel, bijna klaar. Enkel de afsluiting tussen de spoorweg en fietsostrade moet nog verder afgewerkt worden. Tussen de Heistraat in Geel en de Merelstraat in Mol, goed voor vijf kilometer, werkt de aannemer ook volop verder aan de fietsweg.

“Tegen begin 2021 is met de aanleg van de fietsweg tussen het kanaal Bocholt-Herentals en Meirenstraat in Olen nog eens drie kilometer klaar. Reken daar ook nog eens de realisatie van een fietstunnel aan Koulaak, een fietsbrug in Sin-Jobsstraat, een fietsbrug over het kanaal in Herentals en een fietstunnel onder de Ring van Geel bij en je merkt dat de fietsostrade Herentals-Balen vorm begint te krijgen”, legt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Mobiliteit, uit.

Infomarkt

Begin dit jaar start de aannemer met de voorbereidende werken in Olen. De effectieve aanleg van de fietsweg is voorzien voor april of mei 2020. Tijdens de werken is geen omleiding voorzien. Op kruispunten en spooroverwegen staan wel verkeersborden om de weggebruiker attent te maken op het werfverkeer.

Op donderdag 30 januari organiseert de provincie Antwerpen een infomarkt in het Sociaal Huis in Olen. Tussen 17 en 20 uur licht de provincie er de werken toe en geeft de timing mee. Burgers krijgen er ook de kans om vragen te stellen aan de projectleiders.